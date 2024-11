Quotidiano.net - ‘Nudes 2’ su RaiPlay, il revenge porn fa sempre più vittime

Il fenomeno delnon colpisce solo gli adolescenti. La seconda stagione della serie’, disponibile su, mostra come l’uso imprudente dei social media possa generare conseguenze profonde anche nel mondo degli adulti. In questi contesti, le ripercussioni possono estendersi alla sfera lavorativa, alle relazioni personali e alla famiglia, innescando un pericoloso effetto domino. In2’ è presentata un’ampia varietà di storie che coinvolgono persone di ogni età, ruolo e condizione: un professore, un maestro di scherma, un architetto, un adolescente, una studentessa e un figlio. La serie, presentata al Festival di Roma nella sezione ‘Alice nella città’, si compone in tutto di nove episodi della durata di 25 minuti ciascuno. La regia è di Laura Luchetti. Trama I tre filoni narrativi principali di questa stagione sono ‘Michela e Francesca’, ‘Luca e Giacomo’ e ‘Emilio e Sara’.