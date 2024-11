Gaeta.it - Napoli ospita il IX congresso dell’Unione Nazionale delle Camere Civili: focus su diritti e giustizia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il IXsi svolge a, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, in unasue giornate più significative. L’evento, che riunisce avvocatisti italiani, offre un’opportunità unica di confronto e discussione sulle tematiche legate ai, alla solidarietà e all’efficienza nel settore giuridico. Con la presentazionecandidature alla presidenza per il prossimo triennio, ilrappresenta un momento cruciale per il futuro dell’associazione.Il bilancio del presidente uscente Antonio de NotaristefaniDurante la prima parte della giornata, Antonio de Notaristefani, presidente uscente, ha aperto i lavori con una relazione dettagliata dei successi ottenuti sotto la sua guida.