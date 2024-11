Quotidiano.net - Magica Armenia. Culla millenaria del buon vino

Dove è nato il? Innon hanno dubbi: qui, dove secondo la Bibbia approdò Noè con l’Arca sul Monte Ararat, e dopo il Diluvio Universale piantò la vite e ne ricavò il. E anche se oggi l’ Ararat appartiene alla Turchia per gli Armeni resta sacro, e fa da sfondo alla città di Yerevan, la capitale, dove vive la metà dei tre milioni di abitanti della nazione. A Yerevan è da vedere il Museo di Storia dell’, indispensabile per capire l’antichissima storia del Paese: tra tanti reperti preziosi ce n’è uno, all’apparenza umile, ma importantissimo: è una scarpa di 6.100 anni fa, la più antica del mondo, in pelle, rinvenuta in una grotta nella provincia di Vayotz Dzor, dove è stata trovata anche una struttura per produrre il, della stessa epoca. Nella caverna ’Areni 1’, a un paio d’ore di auto a sud-est di Yerevan, si può vedere una vasca poco profonda dove si pigiava l’uva, un tino per la conservazione e giare chiamate Kerasi, per la fermentazione, (che alcuni vinificatori hanno ripreso a utilizzare), il tutto risalente a oltre 6mila anni fa.