Lanotiziagiornale.it - Lo schiaffo dell’Ue al governo: sull’automotive non si torna indietro

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

Non si. Dal neo-commissario europeo al Clima, Wopke Hoekstra, arriva una chiusura rispetto alle richieste italiane di rivedere i target del 2035 per il settore dell’automotive. “Penso che ci sia un futuro luminoso per i biocarburanti, ne abbiamo bisogno di più, ma non possiamo riaprire gli impegni presi” su “come procedere nell’automotive”, afferma il commissario durante la sua audizione di conferma. Che si è chiusa con il via libera alla sua nomina nell’esecutivo Ue.Hoekstra risponde proprio a una richiesta che arriva dall’Italia, con la domanda posta dall’eurodeputata della Lega, Silvia Sardone., per il commissario, non si puòre. Nonostante le richieste del ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, che vorrebbe rivedere il piano europeo che prevede il passaggio all’elettrico entro il 2035.