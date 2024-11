Gaeta.it - L’Aquila ospita TEDx Women: un evento imperdibile per le voci femminili il 7 dicembre

Facebook WhatsAppTwitter Il 7diventerà il palcoscenico di undi grande rilevanza per chi crede nella potenza delle idee., previsto presso l’aula magna del Gran Sasso Science Institute , è l’ultima edizione di un ciclo che ha messo in luce le testimonianzeda ogni angolo del pianeta. A partire dal 2025, il format “” non sarà più realizzato, rendendo questa manifestazione ancora più significativa. Unstorico perRiccardo Cicerone, licenziatario e organizzatore di, sottolinea il valore unico di quest’edizione. “Si tratta dell’ultima possibilità di partecipare a un,” afferma con entusiasmo. Questonon è solo una vetrina per idee straordinarie, ma rappresenta anche una grande opportunità per la città dele per l’intera regione.