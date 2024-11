Gaeta.it - Il nuovo podcast “Dalla terra alla Terra”: un viaggio nel mondo del compostaggio e della sostenibilità

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un’epoca in cui laambientale è diventata imperativa, Chora Media ha lanciato unintitolato “”, in collaborazione con il Consorzio Italiano Compostatori . Questo progetto, disponibile dal 7 novembre 2023 su piattaforme come Apples, Spotify e Amazon Music, offre un approfondimento sul tema delattraverso cinque episodi coinvolgenti. Guidato da Mattia Battagion, esperto ine Head of Sustainability di Chora e Will Media, ilsi propone di educare e sensibilizzare il pubblico riguardogestione dei rifiuti organici.L’importanza delIlrappresenta una risorsa fondamentale nel contesto dell’economia circolare. Ogni anno, il trattamento dei rifiuti organici produce oltre due milioni di tonnellate di compost, un fertilizzante naturale che migliora la salute del suolo e contribuisce a contrastare i cambiamenti climatici.