Hai capito la prof che foto sexy Deborah Lettieri così ad Amici 24 ma prima…

è una new entry ad24. Ha preso il posto di Raimondo Todaro e dunque è la nuovadi danza insieme alla veterana Alessandra Celentano e Emanuel Lo. Chi è. Nata a Parma nel 1983,, inizia a studiare danza moderna all’età di 11 anni al Jazz Dance Studio. A 17 è semifinalista nazionale al concorso di Miss Italia, che dà il via al suo percorso come modella grazie al quale poserà in seguito per Max Mara e Christian Louboutin.L’anno dopo le viene proposto il primo contratto da Coreografa per le selezioni regionali in Emilia Romagna, e diventa insegnante di danza moderna al Jazz Dance Studio di Parma dove comincia a esibirsi come ballerinaessionista. Sul palco parte del Teatro Regio iniziando, pian piano, a farsi un nome fino a quando, nel 2009, non decide di trasferirsi a New York.