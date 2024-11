Bubinoblog - GABRIEL GARKO SU RAI1: “HO DESIDERATO AVERE UN FIGLIO, MA OGGI SONO TROPPO GRANDE”

è ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 9 novembre, in seconda serata su.‘’Fino a qualche anno fa ho sognato diun. L’hoe c’era anche il modo per farlo, tenendo conto che si può essere o non essere d’accordo. Però a un certo punto,ho 52 anni, midetto che non mi va più. Adnon mi va dipiù unper tanti motivi”.“Uno è perché, questa è una cosa che forse hanno sempre detto anche negli anni passati, peròcomenon mi sentirei sicuro di mettere unal mondo in un contesto dove se ne sentono troppe”, rivela.“Poi apprensivo come, diventerei quasi pazzo. Anche se sembra un po’ egoistico come motivo. L’altro è perché comunque mi ritroverai a 62 anni e avrei undi 10.