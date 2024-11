Liberoquotidiano.it - Empatia o AI? Nella comunicazione in medicina, vince il mix fra umanità e tecnologia

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Milano, 8 novembre 2024. Il 9 novembre si svolge a Milano il Co.Me Forum, l'unico evento italiano completamente dedicato allain. Il titolo della seconda edizione, dopo l'esordio nel 2023, è “Restiamo umani –. L'intelligenza artificiale in”. L'intelligenza artificiale sostituirà il medicocura e nel rapporto con il paziente? Oppure lo affiancherà, migliorandone la prestazione? I pazienti si fideranno di diagnosi, informazioni e controlli eseguiti da non umani? Le risposte a queste e a tante domande al Co.Me Forum 2024, con interventi affidati a top speaker in arrivo da tutta Italia e non solo, la presentazione dei risultati del sondaggio “Gli italiani e l'AI in”, le testimonianze di celebri medici e infine il riconoscimento “Semi di”, per i migliori progetti realizzati dalle associazioni di pazienti e di volontariato.