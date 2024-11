Iodonna.it - Dai cioccolatini alle tisane, dai LEGO alla Mixology. A ognuno il suo Calendario dell'Avvento

Gioia per i più piccoli, delizia per gli adulti. Nessuno è immune al fascino dei Calendari.La scoperta quotidianae caselle misteriose è un divertimento per tutti. E se quelli beauty vanno a ruba già a ottobre, per i calendari golosi, da bere o con cui giocare c’è tutto il tempo di scegliere con attenzione il più giusto per sé, per i più piccoli e anche per amiche e amici. Già pensate al Natale? Mariah Carey ferma tutto: «Ancora no! Mi mettono sempre fretta» X Leggi anche › CalendariBeauty 2024, i più belli da prendere (ora!) Eccone alcuni tra i più desiderabili del 2024.