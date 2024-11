Gaeta.it - Blitz dei Carabinieri contro il clan Fezza-De Vivo: operazione per contrastare il condizionamento mafioso a Pagani

Facebook WhatsAppTwitter In un’importantecondotta daidel Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, è stata messa in atto una serie di arresti mirati nei confronti di soggetti coinvolti in attività illecite nel settore delle forniture pubbliche in provincia di Salerno. Le indagini, avviate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno rivelato un gravedell’amministrazione comunale diad opera delcamorristico-De. Gli sviluppi dell’rivelano come la criminalità organizzata possa influenzare le attività pubbliche e la vita quotidiana dei cittadini.deie dettagli dell’indagineNella mattinata di oggi, ihanno eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, a seguito della richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.