Belgio i convocati per la Nations League di novembre | contro l’Italia torna Lukaku

Ilha reso note le convocazioni da parte del ct Domenico Tedesco per le sfide die poi Israele. Nella lista deidel commissario tecnico troviamo Romelu, che aveva chiesto di saltare le sfide di ottobre, e anche l’atalantino Charles De Ketelaere.Così il ct Domenico Tedesco: “Romelu è molto motivato, non ho mai avuto bisogno di convincerlo. Deve essere un piacere giocare per la nazionale, è la base.ovviamente è molto importante, è uno dei migliori attaccanti al mondo, le sue qualità sono chiare a tutti. Ma è importante anche fuori dal campo perchè indica ai giovani la strada giusta”. Questa la lista completa; portieri: Koen Casteels (Al-Qadsiah), Maarten Vandevoordt (RB Lipsia), Matz Sels (Nottingham Forest); difensori: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisbona), Maxim De Cuyper (Bruges), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Eintracht Francoforte), Matte Smets (Genk), Joaquin Seys (Bruges), Ameen Al-Dakhil (Stoccarda); centrocampisti: Amadou Onana (Aston Villa), Orel Mangala (Everton), Arne Engels (Augsburg), Romeo Lavia (Chelsea); attaccanti: Johan Bakayoko (Psv), Jeremy Doku (Manchester City), Dodi Lukebakio (Siviglia), Lois Openda (RB Lipsia), Leandro Trossard (Arsenal), Charles De Ketelaere (Atalanta), Malick Fofana (Lione), Romelu(Napoli).