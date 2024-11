Quotidiano.net - Una cabina di regia per gli immobili pubblici: il governo rilancia la sfida

Roma, 7 novembre 2024 – Nasce la primadiper la valorizzazione del patrimonioare pubblico. L’insediamento di quello che vuole essere l’hub di riferimento per la conoscenza e l’impiego più efficace e efficiente del real estate dello Stato e degli entiè avvenuto questa mattina al Ministero dell’Economia. Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha affidato la guida del nuovo organismo alla sottosegretaria Lucia Albano, che dovrà coordinare la squadra che intende mettere mano a unatentata più volte negli anni, senza successo. Questa volta il, però, vuole portare l’operazione fino in fondo. “Partiremo dai dati – spiega la sottosegretaria Albano –. Vogliamo mettere i cittadini nelle condizioni di sapere dove si trova e come viene utilizzato il patrimonio pubblico.