Movieplayer.it - Smallville: ancora brutte notizie per la serie animata sequel dello show con Tom Welling

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Da tempo i due attori principali dellasognano di continuare le avventure di Clark e Lex con unaI fan in attesa delladinon saranno contenti di questo nuovo aggiornamento sul suo stato di sviluppo. Parlando con Screen Rant, la star Tomha rivelato che il progetto che lui e l'ex co-protagonista Michael Rosenbaum stavano sviluppando non è andato avanti perché la Warner Bros non ha risposto alla loro proposta e i due hanno bisogno del permessostudio per procedere con il progetto.ha anche formulato alcune teorie sul motivo per cui non hanno ottenuto una risposta dallo studio e, secondo lui, si tratterebbe semplicemente di una questione di priorità, .