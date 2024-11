Anteprima24.it - Salerno ad Ecomondo, alla scoperta di innovazione e sostenibilità

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione di, la rinomata manifestazione dedicata all’ambientale che si svolge a Rimini, Vincenzo Bennet, amministratore unico diPulita, e Massimiliano Natella, assessore all’ambiente del Comune di, hanno avuto l’opportunità di esplorare le ultime novità e innovazioni nel settore.L’obiettivo della visita è stato chiaro: raccogliere informazioni utili per migliorare ulteriormente le performance del sistema di raccolta differenziata nel comune di, confrontarsi con le realtà presenti, sviluppare nuovi progetti e promuovere possibili sinergie con i consorzi di filiera.si è dimostrato un luogo privilegiato per scoprire le innovazioni che stanno plasmando il mondo della. Qui, l’anno scorso, è nata l’idea, poi concretizzata con l’acquisto e l’utilizzo dell’imbarcazione di uno spazzamare per rimuovere rifiuti solidi e idrocarburi dalle acque del mare di, una soluzione innovativa che ha già dato risultati tangibili.