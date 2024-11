Gaeta.it - Nuovo progetto per migliorare l’integrazione dei pazienti disabili a Roma

Il"Invidi-abili", ideato da Marco Medugno e Roberto Pergolato, mira a rappresentare le sfide quotidiane delle persone contà, attraverso contenuti multimediali. Questa iniziativa si realizza con la collaborazione del Centro Paraplegici "Gennaro Di Rosa" della Asl3 e si inserisce nel più ampio contesto della riabilitazione e del supporto a chi vive con patologie complesse.IlInvidi-abili e i suoi obiettivi"Invidi-abili" si propone di illustrare attraverso video, immagini e documentazione vari aspetti della vita quotidiana delle persone contà. L'idea centrale è connettere esperienze di personecon l'obiettivo dila vita deiattualmente in trattamento e di quelli già dimessi. Medugno, fisioterapista esperto, e Pergolato, Vicepresidente dell'Associazione Mielolesi Ostia, intendono utilizzare un linguaggio accessibile per rendere i contenuti comprensibili a tutti, non solo aima anche ai caregivers e alla comunità intera.