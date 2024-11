361magazine.com - Nasce “Casa Arca Varese” l’hub polifunzionale per l’accoglienza diurna dei senzatetto

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

Inaugurato oggi in via Tonale 31, il nuovo hubdedicato a offrire servizi di supporto, riparo, ascolto e socializzazione alle persone senza dimora della città. Avviato da Fondazione Progettoin collaborazione con il Comune,coinvolge numerose realtà territoriali che, in rete, si occupano deldi persone in fragilità sociale e abitativa, pianificando e concretizzando attività di sostegno e accompagnamento verso il recupero dell’autonomia. Tra queste: Camminiamo Insieme; Avvocato di Strada; Sanità di Frontiera; Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; Remar.L’immobile, recentemente ristrutturato, è un bene sequestrato e confiscato alla criminalità organizzata e assegnato a Progetto, a seguito di un bando pubblico, per 30 anni, per la realizzazione di attività a finalità sociale.