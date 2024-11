Iltempo.it - Meloni sente Musk dopo il trionfo di Trump: “Importante risorsa per le sfide future”

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Doppio contatto per Giorgiail risultato delle elezioni Usa che hanno incoronato Donald. Oltre al futuro presidente la presidente del Consiglio, come ha lei stesso svelato su X, l'ex Twitter, si è intrattenuta con Elon, fondatore di Tesla e grande sostenitore del tycoon nella corsa alla Casa Bianca: “Nelle scorse ore ho sentito l'amico Elon. Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un'per gli Stati Uniti e per l'Italia, in uno spirito di collaborazione volto ad affrontare le. Ad informare della telefonataera stata ieri sera una nota di Palazzo Chigi: “Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto stasera un primo colloquio telefonico con il Presidente eletto degli Stati Uniti d'America, Donald J.