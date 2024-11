Donnapop.it - Ma perché Amadeus ha lasciato la Rai? Qual è il VERO motivo che c’è dietro?

Leggi l'articolo completo su Donnapop.it

Il caso di, che halanel suo momento di maggior successo, è piuttosto anomalo. Nonostante siano passati mesi da quando è diventato un volto Discover e nonostante sia al timone di due programmi sul Nove (Chissà chi è e La Corrida), ancora non è chiaroabbia scelto di abbandonare l’azienda di Viale Mazzini e lasciare ogni certezza.Tutti i presunti motivi per cuiavrebbelaI motivi potrebbero essere molti, ma nessuno sembra essere davconvincente. Partiamo dal primo, quello più discusso: i soldi. Discover è un colosso internazionale, dunque l’ingaggio disul Nove gli sarà valso un compenso molto, ma molto alto: ma davun conduttore come lui, ormai volto di punta della, ha abbandonato ogni certezza per soldi? Davha messo a rischio la sua carriera per un contratto che, comunque, insarebbe stato molto alto?E veniamo al secondo punto: la sperimentazione.