Oasport.it - LIVE Milano-Porto 1-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: 6-9. Reazione delle lusitane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-ZAGABRIA DIDALLE 20.307-10 Sylla torna a scagliare l’attacco vincente.6-10 Contrattacco vincente di Hoogers.6-9 Altro errore in lunghezza di Sylla. Timeout.6-8 Risponde con la stessa moneta, che arma la pipe della solita Pinto.6-7 Pipe vincente di Daalderop.5-7 Non trova il tocco del muro il contrattacco di Sylla, che vola via out.5-6 Di poco out il servizio di Mercado.4-6 Altro mani fuori trovato da Pinto.4-5 Attacco vincente di Daalderop.3-5 Molto brava Pinto nell’aggiudicarsi un duello sotto rete.3-4 Block out sull’attacco di Cazaute.2-4 ACE Hoogers.2-3 Gran muro di Victoria Pinto.2-2 Mani out trovato da Hoogers.2-1 Sylla si riscatta immediatamente dopo il muro subito.1-1 Leghesi rispondono con il muro punto di Vieira.