Lazio investe 43 milioni per l'assistenza non autosufficiente: i dettagli del piano socio sanitario

Ilsi prepara a un significativo intervento nel campo delsociale. L'Assessore Massimiliano Maselli ha annunciato la ripartizione di 43di euro provenienti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza, destinati a supportare i distretti-sanitari della Regione. Questa iniziativa è parte integrante delregionale della non autosufficienza ed è finalizzata a garantire prestazioni di assistenza domiciliare per le persone con disabilità gravissima e gli anziani non autosufficienti.Destinatari e utilizzo dei fondiLa ripartizione dei fondi riguarda specificamente le risorse dell'annualità 2024, con l'obiettivo di potenziare l'offerta assistenziale sul territorio. Le prestazioni si concentrano su due gruppi principali: le persone con disabilità gravissima di età fino a 65 anni e gli anziani non autosufficienti, generalmente oltre i 65 anni, che necessitano di assistenza intensiva.