Impatto devastante Incidente frontale sulla provinciale c’è una vittima

Un gravissimonella giornata di oggi, 7 novembre, è costata la vita ad un uomo. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto sono intervenuti anche un'auto medica, i sanitari del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri di San Giorgio Ionico. La Polizia Locale di Monteparano ha collaborato nelle operazioni, bloccando temporaneamente il traffico in tutte le direzioni per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell'area. A quanto si apprende teatro del sinistro, nella tarda mattinata di oggi, è stata la strada statale 7 in direzione San Giorgio Ionico-Monteparano. Coinvolte due Volkswagen. Per cause tutt'ora al vaglio degli investigatori le due auto si sono scontrate frontalmente.