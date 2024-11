Ilnapolista.it - Gravina: «Ancora non so se mi ricandido. La nostra comunità trasformata in giungla di sospetti e veleni»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Gabriele, presidente della Federcalcio, intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport all’indomani della riforma dello statuto approvata in assemblea.Innanzitutto: si ricandida o molla, insiste o saluta la compagnia? «Scioglierò la riserva tra qualche giorno, ma non deciderò da solo», assicura.E con chi lo farà?«Con le componenti del calcio italiano. Un federatore non può autocandidarsi, se non verifica il consenso attorno alla sua capacità di rappresentare una guida per il movimento».Il plebiscito sulle modifiche allo statuto, ottenuto in assemblea federale, non può bastare, giusto?«È un segnale importante, che ho molto apprezzato. Ma riguardava le regole. Adesso la verifica si sposta sulla leadership».La serie A si è sfilata per i due terzi dall’opposizione del presidente Casini.