Ilgiorno.it - Gino Panaiia scomparso da Zibido San Giacomo, la sorella: “Non ci convince il racconto di nessuno”

Milano, 7 novembre 2024 – Dopo sei giorni ancora nessuna notizia su, il 25enne milanesedaSan, la notte di Halloween. Ma gli interrogativi restano tanti, troppi. Nel corso della puntata di ‘Chi l’ha visto?’ andata in onda ieri sera, 6 novembre, sono stati interrogati gli amici e ladi. “Non ciildi”, ha spiegato al microfono dell’inviato la giovane. “Non capisco perchél’abbia fermato”. In base alle testimonianze che sono state raccolte e alle dichiarazioni, la sera del 31 dicembre,avrebbe litigato con la fidanzata e in seguito avrebbe avuto un confronto fuori dal locale con un ragazzo. Poi la telefonata con la fidanzata, all’1.33, in cui peròsarebbe apparso molto confuso e le avrebbe riferito di trovarsi in mezzo ai campi.