Francesco Totti e Noemi Bocchi, cos’è successo davvero dopo il caso Jacobelli

La presunta crisi trasembra ormai appartenere al passato. La coppia è stata infatti vista felice e unita all’uscita di un party di Halloween alla quale hanno partecipato i loro figli e, delle voci che si sono rincorse in merito a un possibile tradimento, non c’è neanche l’ombra. È pur vero che,l’esplosione delseguito alla separazione da Ilary Blasi, l’ex Capitano della Roma ha preferito mantenere la giusta riservatezza sul suo rapporto con la nuova compagna, per proteggere se stesso e i suoi figli da ulteriori scandali. Nelle ultime settimane, però, l’armonia di coppia è stata minata dalle voci – confermate pure dalla diretta interessata Marialuisa– secondo le quali il Pupone avrebbe tradito la suatrale voci di tradimentoLe indiscrezioni sono state molto più che insistenti, ma sembra cheabbiano superato questo momento di ulteriore crisi come hanno fatto spesso in questi tre anni di relazione.