Calciomercato.it - DIRETTA Conference League, APOEL-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

Nella terza giornata dila squadra viola giocherà a Cipro senza alcuni titolarissimiDopo la vittoria in casa del Torino, lacerca oggi il decimo risultato utile consecutivo tra tutte le competizioni. Prima nel maxi girone didopo due vittorie in due partite, la squadra toscana va a caccia del tris in casa dell’Nicosia, che sta invece vivendo un momento abbastanza altalenante come testimonia il bilancio delle ultime cinque partite disputate (2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio).Nicosia-la(Lapresse) – calciomercato.itQuarta in Serie A con 22 punti in classifica, la compagine allenata da Raffaele Palladino ha effettuato molto turnover, lasciando a Firenze Moise Kean, a scopo precauzionale, e l’acciaccato Danilo Cataldi.