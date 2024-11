Ilfattoquotidiano.it - Canone Rai, scontro aperto Lega-Forza Italia sul taglio a settanta euro. Salvini: “Ci votano per abbassare le tasse”. Tajani: “Noi contrari”

trasull’ipotesi di riduzione delRai, chiesta dal Carroccio con un emendamento al decreto fiscale che vorrebbe confermare ilda novanta a(previsto solo per il 2024 dalla legge di Bilancio dell’anno scorso). La proposta, depositata mercoledì firmata dal senatore Giorgio Maria Bergesio e dal capogruppo a palazzo Madama Massimiliano Romeo, prevede anche la conferma per il prossimo anno del contributo straordinario di 430 milioni al servizio pubblico radiotelevisivo per compensare il minor gettito. “Già l’anno scorso abbiamo abbassato ilRai. Vorremmo semplicemente fare quello che abbiamo fatto tutti insieme. Cicome, come centrodestra e come governo perle, non per alzarle”, rivendica il leader leghista Matteoall’Ansa.