Inter-news.it - Amadeus: «Inter, Champions League bel sogno! Non basta la bravura»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

durante un suovento a Radio CRC ha parlato di-Napoli in programma domenica 10 novembre alle 20:45 e importante per la lotta scudetto.SCONTRO DIRETTO –ha espresso così la sua opinione riguardo-Napoli, gara in programma domenica 10 novembre: «Chissà da domenica quale sarà la capolista! Non sarò a San Siro perché seguirò una partita di calcio di mio figlio, che fa il portiere e gioca in trasferta. Seguirò la partita di ritorno a casa. Io ho grande stima di Antonio Conte! È un grande allenatore e dove lavora lui fa sempre bene. Sarà sicuramente una partita moltoessante e secondo me divertente, ma nessuna delle due sbagliare. Se l’non dovesse vincere lo scudetto, chi mi piacerebbe tra Napoli, Milan, Juventus e Atalanta? Se non dico Napoli stanotte dormo fuori! (ride, ndr).