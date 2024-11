Bergamonews.it - A Bergamo 37 nuovi Locker per il ritiro delle merci: ecco dove

. In Italia è la prima iniziativa di questo genere a carattere pubblico-privato, assicurano da Palazzo Frizzoni. È stato presentato giovedì pomeriggio 7 novembre il progetto di implementazione di 37che saranno installati in centro,Alta e nei quartieri della città in aree di proprietà pubblica da operatori privati.L’iniziativa vuole conciliare istili di consumo con le esigenze di maggiore vivibilità e tutela dell’ambiente, ridefinendo il sistemaconsegne urbane al fine di contribuire a decongestionare il traffico, in particolare in relazione ad alcuni ambiti sensibili del territorio (Città Alta e Borghi storici) e contribuendo a ridurre l’incidenza della quota di emissioni inquinanti generate dal sistema della distribuzione logisticacosiddetta ‘dell’ultimo miglio'”.