Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, servizio di Pinuccio sulle disparità di genere nel calcio femminile

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Questa sera ala, in onda stasera su Canale 5,si occupa didi trattamento economico in base al, nelitaliano.La, staserasulL’ex Presidente delegata per ildella FIGC non percepiva alcun compenso per l’incarico ricoperto, a differenza del Presidente della Federazione, Antonio Gravina, che viene pagato 36mila euro l’anno per il suo ruolo, oltre a percepire circa 240mila euro per ricoprire lo stesso ruolo in Club Italia, agenzia interna alla FIGC, e altri 250mila euro circa per essere vicepresidente della Uefa. In esclusiva,mostra la lettera della Presidente uscente della Divisionedella FIGC, Ludovica Mantovani, che chiedeva spiegazioni alla Federazione in merito al mancato stipendio.