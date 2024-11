Roma Il canile va in città | gli amici a quattro zampe a Parco Schuster

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 6 novembre 2024- “Come avevamo annunciato questa estate proseguiamo con l’iniziativa, che tanto successo ha riscosso lo scorso giugno, di portare ini cani dei canili di. Per i nostriun’occasione per socializzare e per vivere qualche ora di gioco e libertà, ma anche e soprattutto una importante opportunità di promozione delle adozioni. Inoltre, per questo secondo appuntamento abbiamo voluto offrire la microchippatura gratuita dei cani presenti”. Così la Garante degli animali diCapitale, Patrizia Prestipino, annuncia l’iniziativa “Ilva in”, che si terrà domenica 10 novembre, dalle 10.30 alle 13.00, presso ilnell’VIII Municipio. “Vogliamo promuovere la conoscenza e la vicinanza tra lene e ini e i cani dei canili comunali, per aumentare la consapevolezza di una realtà di cui troppo poco si parla e per dare la possibilità a quanti vorrebbero un animale, di poter cogliere questa bellissima opportunità di allargare la propria famiglia.