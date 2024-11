Mistermovie.it - Mister Movie | Trailer di Young Werther fissa la data di uscita per la commedia di Douglas Booth e Alison Pill

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. La Lionsgate ha recentemente pubblicato ildel nuovo film romantico, con protagonista, noto per My Salinger Year. Affiancato da(Scott Pilgrim vs. the World),interpreta, uno scrittore carismatico che si troverà a vivere una storia d’amore complicata e irresistibile. Il film prende ispirazione dal celebre romanzo I dolori del giovanedi Johann Wolfgang Goethe,to 1774, portando però la narrazione nel contesto attuale con un tocco di umorismo e leggerezza. Quando Uscir� Dopo il successo della première mondiale al Toronto International Film Festival del 2024,è pronto a fare il suo ingresso nelle sale e sulle piattaforme digitali il 13 dicembre.