Merito e capacità. Il progetto Caivano 2 raccontato da Romana Liuzzo

La Fondazione Guido Carli torna in campo pere lo fa tessendo una rete virtuosa a sostegno dell’attività di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto superiore Francesco Morano, e dei suoi ragazzi. Carfora è una instancabile “preside coraggio”, i suoi studenti sono meritevoli e aziende di primo piano del Paese sono pronte a fare ciascuna la propria parte. Infatti i ragazzi avranno modo di fare stage nelle aziende partner della Fondazione. “I giovani capaci e meritevoli die delle tanted’Italia sono fiori nati e cresciuti nel deserto, energie vitali di cui l’Italia di oggi non può e non deve fare a meno”, spiega, presidente della Fondazione Guido Carli e nipote dello statista che fu Governatore della Banca d’Italia, presidente di Confindustria, ministro del Tesoro e senatore.