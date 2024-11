Ilrestodelcarlino.it - Maratona Ravenna 2024, tutto pronto per la carica dei 15mila. Tutte le info utili

, 6 novembre– Un weekend di corsa. Con qualche disagio, ma,sommato, gestibile e sopportabile, sopratse il ‘motivo’ è un evento di altissimo profilo come ladi. Insomma, ne vale la pena. Da venerdì a domenica, dunque, la nostra città tornerà sotto i riflettori con l’arrivo di tanti campioni e altrettanti appassionati. Ladi, quest’anno sponsorizzata da Esselunga, compie mezzo secolo di vita, essendo arrivata all’edizione n.25 (la quattordicesima organizzata daRunners club di Stefano Righini). Al momento gli iscritti alle gare – competitive e non – sono 13.500. L’obiettivo, visto che le iscrizioni sono ancora aperte, è ‘scavallare’ quota, ovvero migliorare il dato del 2023, quando i partecipanti furono 14.300. Impossibile, ora come ora, puntare al record assoluto pre covid, cioè i 18mila del 2019.