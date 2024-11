Quotidiano.net - L’album è “Alaska Baby“: il ritorno di Cesare Cremonini

Dopo due anni e mezzo di attesa ha finalmente un titolo, una tracklist e una data di uscita il nuovo album di, ottavo album in studio della carriera solista dell’artista e dodicesimo della sua venticinquennale carriera, uscirà infatti il 29 novembre ed è disponibile da ora per il pre-ordine in versione digitale e nel formato vinile. Sono 12 i brani, tutti autobiografici, di cuiè anche produttore artistico insieme ad Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia. "Il tema più importante è quello della rinascita. Tutte le canzoni sono legate a questo filo", spiega. Questi i titoli dei 12 brani che compongono la tracklist di, Ora che non ho più te, Aurore boreali, Ragazze facili, Dark room, San Luca, Un’alba rosa, Streaming, Limoni, Il mio cuore è già tuo, Una poesia, Acrobati.