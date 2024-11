Ilfattoquotidiano.it - Israele è costata l’America ai dem: oggi qui a New York sarà una giornata silenziosa

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

di Stella Saccà Lo avevano detto in tutti i modi i milioni di americani a favore di un embargo alle armi mandate a. Lo avevano detto che avrebbero votato per West, Stein, De La Cruz, Chase Oliver. Lo avevano detto e lo hanno fatto. Con coraggio. Perché votare sapendo che il prezzo da pagare è avere altri 4 anni di Trump come presidente è un atto di coraggio estremo. Ma da qualche parte, per smantellare il sistema a due partiti, bisogna cominciare. E forse tra vent’anni, anche gli elettori anziani, immigrati, sapranno che in realtà altre opzioni ci sarebbero state per non andare ai seggi col naso tappato, perché non ci sono solo i democratici e i repubblicani.ai democratici. Gli Stati democratici sono rimasti blu, ma Trump si è preso la Georgia, il Wisconsin e la Pennsylvania, che aveva perso nel 2020.