Il parco fotovoltaico e il verde che c’era

Su alcune pagine social da qualche tempo sta circolando un’immagine, quella che vedete qui sopra nella versione fatta circolare da VivereGreen. Nell’immagine vediamo una distesa di pannelli solari e una scritta: Chiamare “” l’energia solare è solo una distorsione del linguaggio per ingannare la gente. Qui il. Ora non c’è più. Chi ce l’ha segnalata ci ha aiutato molto a identificare la zona di cui si sta parlando, spiegandoci anche i fatti nella maniera corretta: .segnalo che quello in foto è il Solarkraftwerk Alt Daber (impianto da 67.8MW) a Wittstock in Germania, ed è stato costruito sopra ad una ex base militare dove sorgeva anche una pista di volo, dismessi da anni, rientrato nei progetti di riqualificazione delle aree industriali abbandonate, tra il 2011 e il 2013. Non è stato disboscato come cercano di farla passare.