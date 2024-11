Sport.quotidiano.net - Il ’Città di Ferrara’ fa tappa domenica a Portomaggiore

Il trofeo ‘Città diritorna a. Si tratta del terzo appuntamento promosso ed organizzato da Uisp comitato di Ferrara, in collaborazione con i gruppi podistici della provincia estense e patrocinati dai Comuni di Ferrara, Comacchio,e Terre del Reno. La sessantunesima edizione del campionato a tappe di corsa campestre, si articola complessivamente in cinque domeniche, iniziato il 27 ottobre e proseguirà fino al 15 dicembre. Il trofeo ‘città difa10 novembre aal Parco Cesare Toschi. Si tratta di un ritorno in questo territorio comunale, dopo molti anni di assenza nel programma delle campestri targate Uisp. Il ‘Città diha preso il via27 ottobre al santuario ‘Il Poggetto’ nella frazione di Sant’Egidio e proseguito con la secondanel contesto naturalistico del ristorante ‘Bettolino di foce’ a Comacchio, con l’organizzazione a cura del gruppo Running Club Comacchio.