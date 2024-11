Sport.quotidiano.net - Il Bologna ritorna sulla terra. Troppo Monaco, il cuore non basta. Così la Champions diventa crudele

Come la più severa delle maestre, laimpartisce una lezione al: a forza di non segnare mai, prima o poi il modo di perdere la partita, lo trovi. E con quella di ieri sera contro il, fanno tre sconfitte di fila. Tre schiaffi che svegliano i rossoblù e li riportano. Un punto in quattro giornate sa di sentenza, è un termometro che difficilmente può dire il falso: questa Europa ègrande per questa squadra, che ha le basi per poterre anch’esse grande, magari un giorno, ma non oggi e nemmeno domani. Come con Liverpool e Aston Villa, i rossoblù non sfigurano, restando aggrappati alla partita quando la clessidra era quasi finita. Ma come ad Anfield e al Villa Park, Italiano non riesce a spremere la miseria di un punto. La realtà è dura, ma va accettata: nel mare aperto di questa, ci sono pesci troppi grossi da affrontare.