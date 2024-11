Calciomercato.it - I 10 migliori giocatori in scadenza nel 2025: non solo David tra i super parametri zero

Non c’èJonathantra i calciatori indi contratto più desiderati sul mercato: la top 10 con inomi a parametronelIl calciomercato non dorme mai. Anche quando la campagna acquisti di tutto il mondo è ferma, le trattative sono sempre in fase di sviluppo, soprattutto dietro le quinte. L’inizio di stagione ha già messo in evidenza potenziali lacune di alcune squadre, qualche delusione, degli exploit e ha portato a referto degli infortuni. Jonathanindi contratto (LaPresse) – Calciomercato.itSituazioni che la scorsa estate sono state messe in standby o valutate non prioritarie, si sono trasformate in emergenze assolute. Ma spesso il mercato non è solamente acquisti e cessioni, bensì anche trattative per eventuali rinnovi e tentativi di trattenere inella propria squadra.