Donald Trump ha vinto le elezioni Usa cosa succede ora

Roma, 6 novembre 2024 -“47esimo presidente” degli Stati Uniti, e ora? “Fermerò tutte le guerre”, è stata la promessa del tycoon, che si è autoproclamato vincitore prima dei risultati ufficiali. Oggi il mondo si chiede:accadrà in Medio Oriente e in Ucraina? “Metterò fine alla guerra in 24 ore”, era stato uno dei tormentoni della campagna elettorale del tycoon, promessa rivolta a Kiev. E proprio ’pace’ è tra le prime parole evocate da chi si congratula per la vittoria. Francesco d’Arrigo, direttore dell’Istituto italiano di studi strategici Niccolò Machiavelli distingue tra i due conflitti. “Sono abbastanza ottimista sul Medio Oriente - dichiara a Quotidiano.net -. Nella sua presidenza precedenteha dimostrato di considerare Israele confine strategico per le democrazie liberali ed è disposto a sostenerlo senza alcun dubbio”.