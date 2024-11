Trump | non abbiamo bisogno delle star

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

4.27 "Nondi una stella perchéuna politica, una politica grandiosa": lo ha dettoin un affollatissimo comizio in Pennsylvania, criticando Beyoncé e il suo endorsement a Kamala Harris (che tra poco parlerà nella stessa città). Il tycoon ha auspicato una vittoria che"aspettiamo da 4 anni", ed è tornato a promettere "una nuova età dell'oro" e a presentarsi come un unto del Signore che lo ha salvato da un attentato "che non ci ha fermato ma ci ha solo resi più determinati a finire il lavoro".