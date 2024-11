Calciomercato.it - Stangata UFFICIALE: penalizzazione nel campionato italiano

Arriva la pesante sanzione in Italia: il club dovrà fare i conti con un meno quattro in classifica, è arrivato il comunicato Ancora gli asterischi nella classifica dei campionati di calcio, ancora con le penalizzazioni con cui fare i conti.nel(LaPresse) – Calciomercato.itNon c’è davvero pace per il mondo del calcio e negli ultimi giorni sono fioccate le penalizzazioni in classifica, considerate le recenti scadenze che non tutte le società hanno rispettato. Non lo ha fatto, ma non è una sorpresa, il Taranto che è alle prese con una vicenda societaria molto intricata. Così la Figc ha deciso di sanzionare la società pugliese con un -4 in classifica in questa stagione e ha inibito per quattro mesi Massimo Giove e Salvatore Alfonso, rispettivamente presidente e amministratore unico del club.