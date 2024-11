Ilgiorno.it - Sembrava un incidente, era vendetta: investe il rivale con l’auto dopo la lite

Crema (Cremona) – Litiga con il vicino, loe lo manda in ospedale. È stato denunciato e non solo per quello un uomo di 59 anni protagonista di un gesto assurdo. Quello cheunautomobilistico si è tramutato in un’azione volontaria didettata dalla rabbia. Domenica pocole 18.30 è scattato l’allarme a Crema in via Edallo, nel quartiere di Santa Maria della Croce. Un passante era stato investito da un’auto e veniva richiesto l’intervento dei soccorritori. Sul posto auto medica e ambulanza della Croce Verde per prendersi cura di un 54enne residente nei pressi. Fortunatamente l’investimento non era apparso subito gravissimo e la vittima era stata trasportata in Pronto soccorso, dove era stata ricevuta in codice giallo. Di lì a poco sul posto è arrivata anche una volante della Polstrada di Crema.