Real Madrid-Milan | programma e telecronisti Sky Champions League 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ile isu Sky Sport di, match valido per la quarta giornata della. I rossoneri sono tornati alla vittoria in campionato e ora vogliono provare a ripetersi anche in coppa, ma ci sono i campioni in carica al Bernabeu da sfidare in una grande classica tra plurivincitori di questa competizione. C’è l’ex Ancelotti e Fonseca dovrà convincere l’ambiente per non tornare in discussione. Chi trionferà ? Si parte alle ore 21 di martedì 5 novembre. IDIsarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.SkySportFace.