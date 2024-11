Sport.quotidiano.net - Real Madrid-Milan: Musah sorpresa sulla trequarti. Torna Leao dal 1': orari e dove vederla

(Spagna), 5 novembre 2024 – Notte da leoni per ilche questa sera alle ore 21 (diretta su Sky Sport) andrà al Santiago Bernabeu a far visita aldell’indimenticato ex rossonero Carlo Ancelotti per cercare un ruggito d’orgoglio che possa dare una definitiva sterzata a un inizio di stagione che è stato sin qui ricca di alti e bassi e nel quale i rossoneri non hanno ancora trovato una precisa identità di gioco: “Queste partite si affrontano con grandi motivazioni – ha spiegato il tecnico rossonero Paulo Fonseca –. È una grande opportunità di dimostrare il nostro valore giocando contro la principale favorita per vincere questa Champions League e contro i migliori giocatori senza avere paura di nulla, con coraggio, perché siamo convinti di poter fare una grande partita. Firmare per un pareggio? Cerco di sempre di trasmettere alla mia squadra una grande voglia di vincere.