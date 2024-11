Tg24.sky.it - Rapporto Istat, Firenze, Milano e Bologna prime per benessere in Italia: i dati

Leggi tutto su Tg24.sky.it

“Ilequo e sostenibile dei territori - Report città metropolitane – 2024”. Questo il titolo delche l’ha diffuso recentemente e che consente di confrontare 14 città metropolitanene (Roma, Torino,, Venezia, Genova,, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Messina e Cagliari), nelle quali vive il 36,2% della popolazione, evidenziando i divari rispetto al resto del Paese e basato su alcuni specifici focus tematici, come Istruzione e formazione,economico e Ambiente, Ma anche su indicatori direlativi alle reti d’aiuto, alla percezione di degrado e di sicurezza nella zona in cui si vive e alla soddisfazione per la vita, elaborati a partire dal censimento della popolazione.