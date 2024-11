Lanazione.it - Progetto Esserci: un 2024 all’insegna di inclusione e sostenibilità

Leggi tutto su Lanazione.it

Arezzo, 5 novembre– Sinergia tra associazioni e istituzioni locali: è questo il nucleo fondante del. Poi ci sono gli obiettivi:ambientale esociale. A consuntivo di questa quinta edizione, il commento del vicesindaco Lucia Tanti: “esordisco subito con un impegno: faremo certamente la sesta perché questofunziona come ponte tra famiglie e bambini e tra bambini. Le realtà associative coinvolte dimostrano ancora una volta di riservare la giusta attenzione e un occhio di riguardo alle dinamiche e alle relazioni che generano un momento importante d’. E quanto le buone pratiche siano portatrici di buoni frutti lo dimostra la tradizionale pubblicazione curata dai ragazzi che nasce dall’impegno, dalla dedizione e da processi educativi in grado di toccare, nel corso di questi cinque anni, temi molto delicati come il bullismo, la difesa dell’ambiente e ora il riscaldamento terrestre”.