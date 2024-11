Thesocialpost.it - Musica italiana in lutto, se ne va un grande: addio Renato Serio

Il mondo dellapiange la scomparsa del maestro, deceduto a Roma all’età di 78 anni. Compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra di fama internazionale,ha collaborato per oltre quattro decenni con artisti del calibro diZero, Francesco De Gregori e Amedeo Minghi. La sua carriera è stata segnata da contributi significativi nel panoramale italiano, spaziando dalle colonne sonore per il cinema e la televisione alla direzionele di eventi di rilievo. Nato a Lucca nel 1947,ha completato gli studi di pianoforte, composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Negli anni ’70 ha iniziato a collaborare con noti autori di colonne sonore come Armando Trovajoli e Riz Ortolani, contribuendo a film quali “Una giornata particolare” di Ettore Scola e “Profumo di donna” di Dino Risi.