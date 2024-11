Sport.quotidiano.net - Lille-Juventus, Motta con Weah e Koop. Probabili formazioni e orario tv

, 5 novembre 2024 - Quarta fatica stagionale in Champions League per la, che ha iniziato battendo il Psv Eindhoven 3-1 a Torino, poi ha vinto 3-2 a Lipsia in dieci, ma si è arresa in casa allo Stoccarda, che ha segnato il gol decisivo nel recupero dopo il cartellino rosso a Danilo. Di fronte ai bianconeri c'è il. La compagine francese si è ripresa dalla sconfitta 2-0 in casa dello Sporting Lisbona nella giornata inaugurale e ha superato i detentori del Real Madrid 1-0 allo Stade Pierre Mauroy, per poi ottenere un successo 3-1 in casa dell'Atletico Madrid, con Jonathan David che ha segnato tre dei quattro gol. Sarà un incontro speciale per Timothy, che si è trasferito alnel 2019. Ha realizzato otto gol in 107 partite nelle quattro stagioni successive, vincendo il campionato nel 2020/21 prima di passare allanel 2023.